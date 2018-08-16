Из Крыма в Турцию предложили пустить паромы

Крым, В мире

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Из Крыма осенью намерены запустить паромы в Турцию

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Гендиректор Крымских морских портов Алексей Волков сообщил, что переговоры с экспедитором грузов уже провели. По его словам, названия портов, которые будут задействованы в будущей паромной линии, озвучат позже.

Волков добавил, что паромную линию Турция — Крым — Турция планируют запустить осенью этого года, сообщает РИА «Новости».

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