Полицейские Адыгеи помогли роженице добраться в больницу, объехав пробку на Тургеневском мосту

Адыгея

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Жителю Кубани Алексею Давыдову пришлось обратиться за помощью к полицейским, чтобы быстро обойти автомобильные заторы и доставить жену в роддом Краснодара

Мужчина рассказал, что 6 августа из-за перекрытия Яблоновского моста на Тургеневском мосту образовалась пробка, и он решил обратиться за помощью к экипажу ДПС, иначе не успеет привезти жену в роддом.

Инспекторы ГИБДД Адыгеи Альбек Гомлешко и Нурбий Хутыз приняли решение сопроводить машину с роженицей в больницу.

«Через некоторое время на свет появился мальчик. Благодаря профессиональным действиям инспекторов ДПС, жизни мамы и ребенка оказались вне опасности», — передает пресс-служба МВД по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, в январе сотрудники ДПС по Калининскому району помогли беременной женщине добраться до роддома.

Краснодар Полиция
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