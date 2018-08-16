Полицейские Адыгеи помогли роженице добраться в больницу, объехав пробку на Тургеневском мосту
Жителю Кубани Алексею Давыдову пришлось обратиться за помощью к полицейским, чтобы быстро обойти автомобильные заторы и доставить жену в роддом Краснодара
Мужчина рассказал, что 6 августа из-за перекрытия Яблоновского моста на Тургеневском мосту образовалась пробка, и он решил обратиться за помощью к экипажу ДПС, иначе не успеет привезти жену в роддом.
Инспекторы ГИБДД Адыгеи Альбек Гомлешко и Нурбий Хутыз приняли решение сопроводить машину с роженицей в больницу.
«Через некоторое время на свет появился мальчик. Благодаря профессиональным действиям инспекторов ДПС, жизни мамы и ребенка оказались вне опасности», — передает пресс-служба МВД по Адыгее.
Как сообщали Юга.ру, в январе сотрудники ДПС по Калининскому району помогли беременной женщине добраться до роддома.
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