На Ставрополье мужчина развращал своего семилетнего сына

Ставропольский край

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В Кочубеевском районе Ставропольского края мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего сына

По данным следствия, в июне 2017 года 34-летний мужчина приехал навестить своих детей, которые после развода остались жить с матерью. Пока бывшей жены не было дома, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего семилетнего сына.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста).

Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Дети Следственный комитет
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