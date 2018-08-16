На Ставрополье мужчина развращал своего семилетнего сына

В Кочубеевском районе Ставропольского края мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего сына

По данным следствия, в июне 2017 года 34-летний мужчина приехал навестить своих детей, которые после развода остались жить с матерью. Пока бывшей жены не было дома, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своего семилетнего сына.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста).

Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.