Консульство РФ займется брошенными у берегов Турции ростовскими моряками

Владелец теплохода Streamline бросил на рейде в Стамбуле экипаж и не выходит на связь 11 дней

Большинство моряков на судне — из Ростовской области. Судовладелец задолжал экипажу 36 тыс. долларов. Зарплату морякам не платили с июня. Теплоход должен был стать на ремонт, но из-за пропажи владельца судно до сих пор остается на рейде в порту Стамбула, сообщает пресс-служба Российского профессионального союза моряков.

«Мы получили ответ из консульства РФ — там ситуацию, сложившуюся на борту Streamline, поставили на контроль. Теперь вариантов развития "сюжета" несколько. Либо моряки получают долги и репатриируются с помощью страховых свидетельств, которые есть на судне, либо владелец выходит на связь и самостоятельно решает проблемы экипажа. Судно также можно арестовывать и продать в счет погашения долгов», — сообщил техинспектор труда Азово-Донской территориальной организации Российского профсоюза моряков Александр Рубцов.



Как писали Юга.ру, пять моряков судна «Риройл-5» 19 июля объявили голодовку в порту Азова. Им не выплачивали зарплату несколько месяцев. В конце июля стало известно, что они получили зарплату и прекратили голодовку.