Роспотребнадзор заявил, что в Сочи улучшилось качество морской воды

В Роспотребнадзоре заявили, что качество морской воды в Сочи в этом летнем сезоне лучше, чем в прошлые годы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такой результат тем, что за последние три года в Сочи произошел прогресс в части борьбы с несанкционированными выпусками неочищенных стоков в море, за счет чего в городе стало меньше незаконных и неочищенных водостоков. «Частные отели совершенно самостоятельно или врезались в коллекторы, или просто выпускали это в ручей или в море. Последние три года мы, безусловно, видим улучшение качества воды в Сочи даже в те месяцы, когда мы видели стандартно напряженную ситуацию — то есть, при температуре выше 23 °С, июль и август. В этом году качество воды стало лучше», — заключила Попова.

Читайте также: В Крыму Роспотребнадзор рекомендовал не купаться в море после дождя