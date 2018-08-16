Роспотребнадзор заявил, что в Сочи улучшилось качество морской воды
В Роспотребнадзоре заявили, что качество морской воды в Сочи в этом летнем сезоне лучше, чем в прошлые годы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такой результат тем, что за последние три года в Сочи произошел прогресс в части борьбы с несанкционированными выпусками неочищенных стоков в море, за счет чего в городе стало меньше незаконных и неочищенных водостоков.
«Частные отели совершенно самостоятельно или врезались в коллекторы, или просто выпускали это в ручей или в море. Последние три года мы, безусловно, видим улучшение качества воды в Сочи даже в те месяцы, когда мы видели стандартно напряженную ситуацию — то есть, при температуре выше 23 °С, июль и август. В этом году качество воды стало лучше», — заключила Попова.
Она отметила, что достичь улучшения ситуации удалось благодаря работе специалистов Роспотребнадзора и местных властей, сотрудников аппарата полпреда президента России в Южном федеральном округе и силовиков.
«Несколько пляжей Сочи получили Голубой европейский флаг [международная система сертификации пляжей], это тоже очень хороший показатель. Я не знаю, почему они этим не гордятся так, чтобы было известно и слышно всем — это в России хорошие достижения», — цитирует ТАСС руководителя Роспотребнадзора.
Анна Попова подчеркнула, что уровень заболеваемости на курортах Черноморского побережья снизился в сравнении с прошлыми годами. По мнению главы ведомства, это как показатель того, вода абсолютно безопасна.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году замначальника Роспотребнадзора по городу Сочи заявил, что качество морской воды на побережье курорта заметно улучшилось.
В июле 2018 года в Геленджике прорвало канализационно-насосную станцию, после чего Роспотребнадзор запретил купаться в море.
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