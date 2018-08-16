На Эльбрусе спасли туриста с сердечным приступом

В Кабардино-Балкарии на горе Эльбрус 16 августа оказали помощь 56-летнему мужчине, у которого случился сердечный приступ

Заявка спасателям поступила в 7:40. Им рассказали, что на горе Эльбрус в районе высоты 5,3 тыс. метров сорвался участник восхождения и получил травмы различной степени тяжести. Для оказания помощи выехала машина с четырьмя спасателями.

Оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России по Кабардино-Балкарии сообщил «Интерфаксу», что мужчина не сорвался. У него возникли проблемы с сердцем. Туристу медики оказали помощь.