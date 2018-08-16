На Кубани мужчина с ножницами напал на женщину

В Тбилисском районе Краснодарского края завершили расследование уголовного дела против рабочего, который напал на женщину

Следствие установило, что женщина наняла 42-летнего приезжего из Ивановской области для ремонта у себя дома. Через некоторое время мужчина проник к ней в дом и потребовал отдать ему все деньги, угрожая ножницами. После отказа злоумышленник напал на женщину. На ее крики вышла соседка, и рабочий убежал.

Мужчину задержали в доме его знакомого. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (Разбой). Материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.