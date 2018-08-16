11 осужденных на Украине россиян попросили Путина обменять их

Письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об обмене написали 11 осужденных на Украине россиян

«Заключенные граждане РФ продолжают писать заявки на имя главы государства с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», — написала омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что письма уже написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Письма также отправят в МИД Украины, чтобы доставить их в администрацию президента РФ дипломатической почтой.