11 осужденных на Украине россиян попросили Путина обменять их

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Письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой об обмене написали 11 осужденных на Украине россиян

«Заключенные граждане РФ продолжают писать заявки на имя главы государства с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных», — написала омбудсмен Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что письма уже написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седиков, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

Письма также отправят в МИД Украины, чтобы доставить их в администрацию президента РФ дипломатической почтой.

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