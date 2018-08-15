В Адыгее Курбан-байрам объявили выходным днем

В честь мусульманского праздника Курбан-байрам 21 августа объявлено выходным днем в Адыгее

Так как праздник выпадет на вторник, для удобства жителей республики решено перенести рабочий день с понедельника 20 августа на субботу 18 августа. Руководителям органов власти и организаций рекомендовано предоставить работникам выходной день.

«В целях создания благоприятных условий для празднования религиозного праздника Курбан-байрам, учитывая ходатайство Централизованной религиозной организации Духовного управления мусульман РА и Краснодарского края, 21 августа 2018 года является выходным днем», — говорится в документе.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечают на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря, он длится три дня и знаменует завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Богослужение в Курбан-байрам начинается с проповедей и праздничного намаза, главным ритуалом считается принесение в жертву животных.

Как сообщали Юга.ру, в Чечне в честь Курбан-байрама будет три выходных — с 20 по 22 августа.