Ребенок погиб в ДТП с пятью автомобилями на трассе Джубга — Сочи

Краснодарский край

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В результате крупного ДТП в Туапсинском районе Краснодарского края погиб 4-летний ребенок, еще шесть человек пострадали

Авария с участием пяти автомобилей произошла около 16:10 на 1421-м км дороги Джубга — Сочи в районе села Молдавановка.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada из Орловской области столкнулся с движущимся в попутном направлении автомобилем Honda из Московской области. От удара Honda вынесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с автомобилем Mazda из Ставропольского края. Mazda столкнулась с Chevrolet из Брянской области, а Chevrolet ударил стоявшую на обочине Kia», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП на месте скончался 4-летний мальчик, находившийся в автомобиле Mazda. Еще шесть человек, включая 9-летнего ребенка, доставлены в больницу.

На месте ЧП работают сотрудники полиции.

ДТП Туапсинский район
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