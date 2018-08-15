В Краснодаре на пять дней закроют движение на перекрестке Тургенева/Гагарина

В Краснодаре из-за ремонтных работ на ул. Тургенева с 18 по 23 августа закроют движение транспорта на пересечении с ул. Гагарина

Движение будет полностью закрыто с 00:00 18 августа до 4:00 23 августа.

«На указанном перекрестке в этот период будут проведены работы по устройству дорожной одежды и укладке асфальтобетонного покрытия. Утром 23 августа движение возобновится по прежней схеме», — сообщил замдиректора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

На время ремонта будет организовано одностороннее движение на участке ул. Воровского от Фестивальной до Гагарина, а также на участке ул. Монтажников от Аэродромной до Тургенева. Кроме того, на пересечениях Аэродромной и Монтажников, а также Воровского и Фестивальной временно изменится направление главной дороги по основному потоку движения.

Движение семи автобусных маршрутов будет организовано в объезд перекрестка. Автобусы № 2 ул. им. Валерия Гассия — Бальнеолечебница пойдут по Северной, Котовского, Красных Партизан, Аэродромной, Монтажников, Тургенева и Атарбекова. Обратно: по Атарбекова, Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по маршруту.

Автобусы № 14 Комсомольский микрорайон — Бальнеолечебница пойдут по Северной, Котовского, Красных Партизан и повернут на Герцена. Обратно: от Бальнеолечебницы по Герцена, Гагарина, Воровского, Северной и далее по маршруту.

Маршрутки № 39 Военный городок Жукова — ул. Гидростроителей, № 67 Кооперативный рынок — ул. 3-я Целиноградская и № 106А Кооперативный рынок — поселок отделения № 2 СКЗНИИС от Северной свернут на Котовского, по Красных Партизан поедут до Аэродромной, затем по Монтажников, Тургенева и далее по маршрутам. Обратно: по Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по маршрутам.

Маршрутки № 65 ул. им. Симиренко — ул. им. Дмитрия Благоева пойдут по Атарбекова, Тургенева, Фестивальной, Воровского, Северной и далее по маршруту. Обратно: по Тургенева, Северной, Аэродромной, Монтажников, Тургенева, Атарбекова и далее по маршруту.

Автобусы № 38 Юбилейный микрорайон — ул. Средняя в прямом и обратном направлениях пойдут по Красных Партизан, Герцена, Атарбекова, Тургенева и далее по маршруту.