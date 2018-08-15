В Краснодаре горели две квартиры в многоэтажке на улице Селезнева

В Краснодаре днем 15 августа потушили пожар в многоэтажном доме на улице Селезнева, 118

Сообщение о возгорании квартиры на последнем этаже девятиэтажки поступило в 13:22.

Прибывшие на место пожарные установили, что горят две квартиры на девятом этаже. Спасатели эвакуировали 35 человек.

К 14:52 огонь на площади 80 кв. метров полностью потушили.

Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.