В Краснодаре горели две квартиры в многоэтажке на улице Селезнева
Краснодарский край Маша Томилина
В Краснодаре днем 15 августа потушили пожар в многоэтажном доме на улице Селезнева, 118
Сообщение о возгорании квартиры на последнем этаже девятиэтажки поступило в 13:22.
Прибывшие на место пожарные установили, что горят две квартиры на девятом этаже. Спасатели эвакуировали 35 человек.
К 14:52 огонь на площади 80 кв. метров полностью потушили.
Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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