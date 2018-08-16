Абоненты «МегаФона» на LiveFest Summer в Сочи прокачали 473 Гб трафика и проговорили почти 20 тыс. минут
Компания «МегаФон» организовала связь на фестивале LiveFest Summer, который состоялся в августе в Красной Поляне
LiveFest Summer состоялся 11 августа на территории курорта «Роза Хутор». На мероприятии выступили Монеточка, Pompeya, Therr Maitz, Дельфин, Земфира и другие исполнители.
За время проведения фестиваля пользователи «МегаФона» сгенерировали 473 Гб интернет-трафика и проговорили 19 тыс. 679 минут. Скорость мобильного интернета «МегаФона» составляла 13-15 Мбит/с на абонента.
Директор сочинского отделения «МегаФона» Игорь Ионов рассказал, что территорию курорта обслуживают около 1 тыс. 200 базовых станций стандартов 2G/3G/4G. На фестивале оператор усилил 4G, что дало абонентам возможность звонить и пользоваться мобильным интернетом даже в часы пиковых нагрузок на сеть.
По результатам замеров скорости интернета через приложение Speedtest от Ookla за I-II квартал 2018 года, у «МегаФона» самые высокие показатели скорости в Адлере и Сочи среди всех мобильных операторов, сообщает пресс-служба компании.
В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные 7 млн 938 тыс. 982 тестов скорости через сети всех операторов с 1 млн 455 тыс. 991 устройства с поддержкой LTE.
Средняя скорость загрузки файлов на территории Адлера — 33,47 Мбит/с, в Сочи — 27,79 Мбит/с. Скорость по всей России — 21,79 Мбит/с.
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