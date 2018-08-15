В Краснодаре ищут пенсионера в серой фуражке

Полиция Краснодара разыскивает 66-летнего Владимира Марченко, который пропал в феврале 2016 года

Мужчина живет на улице Гаврилова в Краснодаре. Он выехал из дома на велосипеде 14 февраля 2016 года и до сих пор не вернулся.

На вид мужчине 60-65 лет, его рост 170 см. Телосложение среднее, смуглое овальное лицо, голубые глаза, русые волосы средней длины.

На пенсионере была серая куртка и фуражка, черный свитер и туфли, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Граждан, которые знают о местонахождении Владимира Марченко, просят сообщить в отдел полиции или позвонить по номерам: 8 (861) 226-52-22, 8 (918) 213-62-72 или 102.

Как сообщали Юга.ру, полицейские в Краснодаре также ищут пропавшего 65-летнего Михаила Мануйлова со шрамом на груди и 65-летнего Леонида Виноградова.