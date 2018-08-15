В Дагестане уволили главврача районной больницы из-за массового отравления в детском лагере

Министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов 15 июля снял с должности главного врача Шамильской центральной районной больницы

Об этом сообщила пресс-секретарь минздрава республики Залина Муртазалиева. По ее словам, причиной увольнения руководителя Шамильской больницы стала неудовлетворительная организация работы и отсутствие оперативности во время вспышки кишечной инфекции в детском лагере «Спартак».

Также уволили главврача Дербентской центральной районной больницы.

«Кадровое решение в Дербентской больнице приняли из-за нарушений в финансово-хозяйственной деятельности и организации лечебно-диагностического процесса главным врачом», — цитирует Муртазалиеву «Интерфакс».