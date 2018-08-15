Путин пожаловался молодежи, что ему не хватает позитива в соцсетях
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в социальных сетях не хватает позитивного контента
Глава государства 15 августа посетил образовательный молодежный форум «Машук» в Пятигорске и пообщался с его участниками.
Один из авторов проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраил Тамаев рассказал президенту о процессе создания контента для студенческих телестудий. По словам молодого человека, как правило контент сначала распространяется в соцсетях, а в будущем студия собирается сотрудничать с региональными телеканалами, передает ТАСС.
«Особенно здорово, что вы работаете в сетях. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — считает Путин.
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«То есть японские футболисты с вас пример берут?» — пошутил Путин.
Напомним, во время чемпионата мира по футболу игроки сборной Японии навели порядок в своей раздевалке после матча в Ростове и написали на русском языке записку с благодарностью.
Как сообщали Юга.ру, в последнее время в России участились случаи, когда на молодых людей заводили уголовные дела за публикации или репосты в соцсетях. РПЦ, «ВКонтакте» и Mail.Ru Group высказались за декриминализацию репостов.
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