Путин пожаловался молодежи, что ему не хватает позитива в соцсетях

Ставропольский край, Вся Россия

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Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в социальных сетях не хватает позитивного контента

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Глава государства 15 августа посетил образовательный молодежный форум «Машук» в Пятигорске и пообщался с его участниками.

Один из авторов проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраил Тамаев рассказал президенту о процессе создания контента для студенческих телестудий. По словам молодого человека, как правило контент сначала распространяется в соцсетях, а в будущем студия собирается сотрудничать с региональными телеканалами, передает ТАСС.

«Особенно здорово, что вы работаете в сетях. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — считает Путин.

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«То есть японские футболисты с вас пример берут?» — пошутил Путин.

Напомним, во время чемпионата мира по футболу игроки сборной Японии навели порядок в своей раздевалке после матча в Ростове и написали на русском языке записку с благодарностью.

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Как сообщали Юга.ру, в последнее время в России участились случаи, когда на молодых людей заводили уголовные дела за публикации или репосты в соцсетях. РПЦ, «ВКонтакте» и Mail.Ru Group высказались за декриминализацию репостов.

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