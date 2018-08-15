Путин пожаловался молодежи, что ему не хватает позитива в соцсетях

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что в социальных сетях не хватает позитивного контента

Глава государства 15 августа посетил образовательный молодежный форум «Машук» в Пятигорске и пообщался с его участниками. Один из авторов проекта «Мультипликационная студия имени Александра Ширяева» Исраил Тамаев рассказал президенту о процессе создания контента для студенческих телестудий. По словам молодого человека, как правило контент сначала распространяется в соцсетях, а в будущем студия собирается сотрудничать с региональными телеканалами, передает ТАСС. «Особенно здорово, что вы работаете в сетях. Потому что, я так понимаю, настрой у вас самый позитивный. А позитив в сетях нужен 100%, которого часто не хватает», — считает Путин.

Молодые люди рассказали президенту о проекте «Чистые игры», участники которого соревнуются в регионах России и других странах, кто соберет больше мусора. «То есть японские футболисты с вас пример берут?» — пошутил Путин. Напомним, во время чемпионата мира по футболу игроки сборной Японии навели порядок в своей раздевалке после матча в Ростове и написали на русском языке записку с благодарностью.

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