В Ростове задержали парня с 45 пакетами наркотиков, которые он маскировал под камень

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону полицейские задержали 27-летнего парня, у которого обнаружили 45 пакетов с наркотиками

Молодой человек маскировал наркотики под камень, заливая пакеты гипсовым или бетонным раствором, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Результаты экспертизы показали, что изъятое — это 31 грамм каннабиса и более 20 граммов мефедрона.

В связи с этим возбудили уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Расследование дела продолжается.

Наркотики Ростов-на-Дону
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