В Ростове задержали парня с 45 пакетами наркотиков, которые он маскировал под камень
Ростовская область Мария Строителева
В Ростове-на-Дону полицейские задержали 27-летнего парня, у которого обнаружили 45 пакетов с наркотиками
Молодой человек маскировал наркотики под камень, заливая пакеты гипсовым или бетонным раствором, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.
Результаты экспертизы показали, что изъятое — это 31 грамм каннабиса и более 20 граммов мефедрона.
В связи с этим возбудили уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств). Расследование дела продолжается.
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