В центре Краснодара откроют новую галерею современного искусства

В Краснодаре 17 августа откроется новая галерея современного искусства «13»

Куратором заведения стал бывший участник группировки ЗИП Эльдар Ганеев. Первым событием галереи станет выставка художницы Марии Орловой «ИЗН_УТРИ». В экспозицию вошли графические работы и коллажи. Также в рамках открытия состоятся выступления краснодарских музыкальных групп «Х. У. Б. А.» и «ВАТСКИИ». Начало в 19:00. Возрастное ограничение — 18+.

«В галерее будут выставляться молодые художники, малоизвестные или даже те, кто еще не знает, что он художник, но хочет им стать. Проект пока только на начальной стадии, время покажет, что из этого выйдет. Уже есть планы на новые выставки, постараемся все реализовать», — прокомментировал событие Эльдар Ганеев, добавив, что сам там выставляться не будет.

Галерея «13» находится по адресу: ул. Красноармейская 73, второй этаж, вход через крафт-бар 13 Rules. Время работы: ежедневно с 15:00 до 22:00.