В Крыму юнармейцы из Тимашевска приняли присягу на ракетном крейсере

Краснодарский край, Крым

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В Севастополе прошел прием в ряды юнармейцев, среди новобранцев были юноши и девушки из Тимашевска

Прием в юнармейский отряд состоялся на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере «Москва», об этом в своем инстаграме написал и.о. главы Тимашевского района Андрей Палий.

«Такое событие, уверен, навсегда останется в памяти этих мальчишек и девчонок. А слова клятвы юнармейца "жить и действовать на благо Родины" станут их девизом по жизни», — отметил глава района.

Год назад в школе № 4 появился первый в районе юнармейский отряд. Он был создан по инициативе командования 39-й железнодорожной бригады, которая дислоцируется в Тимашевске. Недавно бригада отметила свое 70-летие, а накануне этого события в отряд юнармейцев влились еще 16 старшеклассников — курсантов почетного караула поста № 1.

В августе ребята отправились Крым, чтобы вступить в ряды юнармейцев. В рамках поездки для них устроили экскурсии в Аджимушкайские катакомбы и музеи Керчи, посещение Ялты и Ливадийского дворца, выступление у Вечного огня города-героя Севастополя. Там ребята показали жителям и гостям города свое умение обращения с оружием и навыки строевой подготовки.

В поездке юнармейцев сопровождали руководитель поста № 1 Иван Сапожников, начальник штаба Тимашевского отделения Юнармии Елена Сердюцкая и учитель школы № 4 Марина Орлова, все трое — члены ветеранской организации «Боевое братство», рассказали в пресс-службе администрации Тимашевского района.

«Значки юнармейцев ребятам вручали заместитель командира крейсера "Москва" и начальник штаба Юнармии Севастополя. Когда мы находились на крейсере, к причалу подошел адмиральский катер: прибыл начальник штаба Черноморского флота. Все находящиеся на палубе, в том числе и мы, приветствовали вице-адмирала как настоящие моряки», — рассказала Елена Сердюцкая.

‌Год назад в школе #4 появился первый в районе юнармейский отряд, созданный по инициативе 39-й железнодорожной бригады, которая дислоцируется в Тимашевске. Бригада недавно отметила 79-летний юбилей, а накануне этого события в ряды юнармейцев влились 16 старшеклассников - курсантов Почетного караула Поста #1. Присягу принимали в Севастополе, на ракетном крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота. Уверен, это событие навсегда останется в памяти мальчишек и девчонок. А слова клятвы юнармейцев "жить и действовать на благо Родины" станут девизом по жизни. Благодарю за организацию поездки и воспитание юных патриотов командование ж/д бригады, руководителей Поста#1, школы #4, ветеранскую организацию "Боевое братство". #Тимашевскийрайон #СОШ4 #постномер1 #крейсерМосква #Черноморскийфлот #патриоты #Боевоебратство

A post shared by Андрей Владимирович Палий (@avpaliy76) on

Армия Тимашевский район
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