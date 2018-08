В Крыму юнармейцы из Тимашевска приняли присягу на ракетном крейсере

‌Год назад в школе #4 появился первый в районе юнармейский отряд, созданный по инициативе 39-й железнодорожной бригады, которая дислоцируется в Тимашевске. Бригада недавно отметила 79-летний юбилей, а накануне этого события в ряды юнармейцев влились 16 старшеклассников - курсантов Почетного караула Поста #1. Присягу принимали в Севастополе, на ракетном крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота. Уверен, это событие навсегда останется в памяти мальчишек и девчонок. А слова клятвы юнармейцев "жить и действовать на благо Родины" станут девизом по жизни. Благодарю за организацию поездки и воспитание юных патриотов командование ж/д бригады, руководителей Поста#1, школы #4, ветеранскую организацию "Боевое братство". #Тимашевскийрайон #СОШ4 #постномер1 #крейсерМосква #Черноморскийфлот #патриоты #Боевоебратство

