В Чечне объявили три выходных дня в честь Курбан-байрама

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил выходными три первых дня следующей недели в связи с мусульманским праздником Курбан-байрам

Соответствующий указ опубликован на сайте администрации главы и правительства Чечни по размещению правовой информации.

Документ издан в соответствии с ч. 7 ст. 4 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» на основании обращения Духовного управления мусульман Чечни. Согласно указу, нерабочими днями будут 20, 21 и 22 августа.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам отмечают на десятый день 12-го месяца мусульманского лунного календаря, он длится три дня и знаменует завершение хаджа — паломничества мусульман в Мекку. Богослужение в Курбан-байрам начинается с проповедей и праздничного намаза, главным ритуалом считается принесение в жертву животных.

Как сообщали Юга.ру, в прошлом году в Чечне также было три выходных в честь Курбан-байрама.