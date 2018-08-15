В Сочи ребенок выпал с пятого этажа и выжил

Краснодарский край

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В Адлерском районе Сочи полиция начала проверку по факту падения мальчика с пятого этажа

Инцидент произошел на улице Голубые дали. По предварительным данным, из окна на пятом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик зацепился за электропровода и деревья. Ребенка подняли соседи и вызвали медиков.

В УВД курорта сообщили, что проводится проверка. В управлении здравоохранения рассказали, что мальчику оказывают медицинскую помощь, сообщает «Интерфакс».

Дети Полиция Сочи
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