В Сочи ребенок выпал с пятого этажа и выжил

В Адлерском районе Сочи полиция начала проверку по факту падения мальчика с пятого этажа

Инцидент произошел на улице Голубые дали. По предварительным данным, из окна на пятом этаже выпал полуторагодовалый ребенок. Мальчик зацепился за электропровода и деревья. Ребенка подняли соседи и вызвали медиков.

В УВД курорта сообщили, что проводится проверка. В управлении здравоохранения рассказали, что мальчику оказывают медицинскую помощь, сообщает «Интерфакс».