Минтранс перенес срок сдачи работ по транспортной безопасности Крымского моста
Управление ведомственной охраны Минтранса РФ (структура Минтранса) до 30 сентября не успело обеспечить транспортную безопасность на автоподходах со стороны Керчи к Крымскому мосту
По словам представителя Минтранса, движение грузовиков на мосту откроют с 1 октября. Со стороны Тамани работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах идут по плану, но со стороны Керчи досмотр грузовиков будут проводить по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса. Его планируют завершить до конца октября 2018 года, сообщает РБК.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что из-за неготовности стационарных инспекционно-досмотровых комплексов, досмотр будет временно осуществляться через мобильные комплексы.
Сроки окончания работ по обеспечению безопасности автоподходов уже один раз переносили — с 30 апреля на 30 сентября. В мае в отставку ушел отвечавший за транспортную безопасность автоподходов к мосту глава ведомственной охраны Минтранса Игорь Шерстников.
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