Минтранс перенес срок сдачи работ по транспортной безопасности Крымского моста

Управление ведомственной охраны Минтранса РФ (структура Минтранса) до 30 сентября не успело обеспечить транспортную безопасность на автоподходах со стороны Керчи к Крымскому мосту

По словам представителя Минтранса, движение грузовиков на мосту откроют с 1 октября. Со стороны Тамани работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах идут по плану, но со стороны Керчи досмотр грузовиков будут проводить по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса. Его планируют завершить до конца октября 2018 года, сообщает РБК.