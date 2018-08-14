Власти Кубани хотят взыскать с организации «За веру, Кубань и Отечество!» 1,9 млн рублей за несобранные пожертвования

В Арбитражном суде Краснодарского края рассматривается дело о взыскании 1,9 млн рублей с народно-патриотической общественной организации «За веру, Кубань и Отечество»

Иск подала краевая администрация. Первое заседание назначено на 18 сентября.

Общественная организация получила грант из регионального бюджета для проведения акции «Имя Кубани» и обязалась привлечь спонсорское финансирование, но сделала это не в полном объеме. Власти расценили это как нарушение условий субсидии и требуют взыскать недополученные средства в бюджет (средства субсидии в объеме 1,66 млн рублей и штраф 250 тыс. рублей), пишет «Коммерсантъ».

Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани» проводилась в 2016 году и была посвящена 80-летию Краснодарского края. По словам руководителя исполкома НКО Николая Денисова, сумма бюджетной выплаты составила 2,5 млн рублей.

«К этой сумме у грантодателя, управления делами администрации края, претензий нет. Иск касается добровольных пожертвований юридических и физических лиц, которые организация привлекала на свой банковский счет в ходе проекта. В полном объеме средства собрать не удалось из-за кризисных условий в экономике и тяжелого положения коммерческих организаций, как нам объясняли предприниматели. Именно недобор добровольных пожертвований стал причиной обращения в суд администрации, которая требует вернуть в бюджет недополученные спонсорские средства»,— пояснил Денисов.

Он отметил, что у организации нет средств для возврата требуемой суммы.

Движение «За веру, Кубань и Отечество» было создано в 2012 году по инициативе тогдашнего губернатора Александра Ткачева. В 2014 году движение было перерегистрировано в общественную организацию. Учредители — пятеро граждан России Олег Георгизов, Николай Денисов, Адам Джарим, Григорий Литвинов и Игорь Щеткин. Членами организации являлись многие краевые политические активисты, также в составе был бывший спикер Заксобрания Кубани и ныне член Совета Федерации Владимир Бекетов. По данным системы СПАРК, чистые активы НКО на конец 2016 года составляют 1,7 млн рублей, данных о выручке и прибыли не указано, пишет РБК Краснодар.

Активисты этого патриотического движения поддержали референдум в Крыму, участвовали в митинге против Pussy Riot, способствовали выдворению с Кубани галериста Марата Гельмана и музыкантов американской рок-группы Bloodhound Gang.