Фестиваль Live Fest Summer на «Розе Хутор» собрал более 5 тысяч зрителей

Более 5 тыс. гостей собрал самый высокогорный музыкальный фестиваль России Live Fest Summer на курорте «Роза Хутор», прошедший 10 и 11 августа

Главная сцена для выступлений артистов была установлена на отметке 1600 метров над уровнем моря. В фестивале приняли участие 15 исполнителей, в том числе инди-группа Pompeya, Земфира, которая предупредила, что это ее последний концерт «в обозримом будущем», Дельфин, Монеточка, Therr Maitz и другие.

Главным лозунгом фестиваля был: «Музыка на высоте — с природой на "Вы"», поэтому зрители фестиваля могли не только услышать любимых исполнителей, но и принять участие в различных экологических инициативах курорта «Роза Хутор». На фестивале отказались от напитков в стеклянной посуде и ввели популярную на европейских фестивалях систему капшеринга: каждый зритель мог арендовать небьющийся стакан, оставив за него залог в размере 100 рублей. В течение вечера его можно было обменять на чистый, а в конце — оставить себе в качестве сувенира или вернуть в торговую точку для дальнейшей переработки и получить залог обратно. После фестиваля волонтеры собрали около 100 кг вторсырья — пластиковых бутылок, картона, банок, пленки. Поэтому после Live Fest Summer горные склоны остались чистыми.

Другой инициативой организаторов фестиваля стала поддержка программы по восстановлению популяции черноморского лосося — кумжи. Часть средств, собранных на фестивале, будет направлена на ее реализацию, рассказали организаторы порталу Юга.ру.

Напомним, фестиваль музыки, медиа и субкультур Live Fest прошел на курорте «Роза Хутор» второй раз. Первый состоялся с 4 по 7 января. Организаторы — компании Velvet Music, «PROталант» и VolkovPro — решили сделать Live Fest регулярным событием.