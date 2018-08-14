В Ростове будут судить мужчину, который вымогал у девочек в социальных сетях обнаженные фото

В Ростове-на-Дону завершили расследование уголовного дела против мужчины, который в социальных сетях шантажировал детей ради их обнаженных фотографий

Следствие установило, что 25-летний ростовчанин в 2016 году в социальных сетях знакомился с девочками и сообщал им об якобы выигранном мобильном телефоне. Чтобы получить свой выигрыш молодой человек просил детей прислать сначала фотографии в нижнем белье, а затем полностью обнаженные. В случае отказа, он шантажировал показать полученные ранее снимки родственникам и одноклассникам.

Жертвами мужчины стали девочки в возрасте от 9 до 15 лет из разных регионов страны: Новосибирской, Амурской, Кемеровской, Архангельской, Волгоградской, Псковской, Ростовской областей, Ставропольского края, городов Севастополя и Москвы.

Против молодого человека возбудили уголовное дело за шесть преступлений по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Иные насильственные действия сексуального характера), пять преступлений по ч. 2 ст. 133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера) и по ст. 135 УК РФ (Развратные действия).

Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба СК РФ.