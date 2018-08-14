В Геленджике на Маркотхском хребте начали демонтировать надпись «Мегафон». Она стояла там 10 лет
В Геленджике на Маркотхском хребте 14 августа приступили к демонтажу конструкции «Мегафон»
Фотографии, на которых видно, что надпись сносят, порталу Юга.ру предоставили местные жители. Эта рекламная конструкция находилась на горе с 2008 года.
В пресс-службе администрации Геленджика Юга.ру сообщили, что пока не знают, кто убирает буквы и на каком основании. В прокуратуре Краснодарского края заявили, что не слышали ничего о демонтаже конструкции.
В 2009 году прокуратура Краснодарского края провела проверку по жалобам жителей Геленджика относительно законности конструкции «Мегафон» на горе. Правоохранители установили, что разрешение на монтаж рекламной конструкции никто не выдавал, а саму надпись незаконно установили на территории лесного фонда, в нарушение законодательства. Прокуратура края обещала взять на контроль ситуацию по демонтажу конструкции, писала «Экологическая вахта по Северному Кавказу».
Заместитель координатора «Экологической вахты по Северному Кавказу» Дмитрий Шевченко пояснил Юга.ру, что конструкция находится на территории лесного фонда. В связи с этим, организация, которая разместила надпись, должна соблюдать законодательство. Демонтаж может быть связан либо с нарушением договора об аренде, либо с несоблюдением законодательства и проведением каких-либо работ, которые предусмотрены соглашением.
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