В Геленджике на Маркотхском хребте начали демонтировать надпись «Мегафон». Она стояла там 10 лет

В Геленджике на Маркотхском хребте 14 августа приступили к демонтажу конструкции «Мегафон»

Фотографии, на которых видно, что надпись сносят, порталу Юга.ру предоставили местные жители. Эта рекламная конструкция находилась на горе с 2008 года.

В пресс-службе администрации Геленджика Юга.ру сообщили, что пока не знают, кто убирает буквы и на каком основании. В прокуратуре Краснодарского края заявили, что не слышали ничего о демонтаже конструкции.