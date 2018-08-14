Обвиняемый в подготовке теракта в Новочеркасске признал свою вину

Ростовская область

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Обвиняемый в подготовке теракта в одном из торговых центров Новочеркасска Ростовской области Максим Мартынов полностью признал свою вину

Мартынов согласился сотрудничать с судом и в дальнейшем дать более развернутые показания.

По версии следствия, мужчина вместе с сообщником, чье дело выделено в отдельное производство, в мае 2017 года планировал совершить теракт в одном из торговых центров Новочеркасска. При обыске у Мартынова изъяли три тротиловые шашки общей массой около 600 граммов с электродетонатором и боевую гранату РГД-5.

Мартынов находится под стражей с мая 2017 года, сообщает «Интерфакс».

Суд Терроризм
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