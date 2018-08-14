В Дагестане проверят все лагеря после массового отравления детей
В Дагестане намерены проверить все детские лагеря после массового отравления в Шамильском районе
Представитель управления Роспотребнадзора по республике сообщил, что в Дагестане детские лагеря проверяли уже два раза. Однако в связи с отравлением проведут третью проверку.
Для этого организуют специальную комиссию. В ее состав войдут представители правительства Дагестана, регионального минздрава, минобразования и Роспотребнадзора.
Сейчас в республике действует третья смена — это 22 загородных лагеря и 12 пришкольных. Все они включены в проверку, сообщает РИА «Новости».
Как писали Юга.ру, в Дагестане в оздоровительном детском лагере отравились дети. Изначально сообщалось о 54 пострадавших. Позже в Роспотребнадзоре Дагестана сообщили о 86 отравившихся в детском лагере.
Следственный комитет Дагестана 13 августа организовал проверку по факту пищевого отравления детей в лагере. Представитель управления Роспотребнадзора по Дагестану заявил, что «Спартак» закроют.
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