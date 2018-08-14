В Дагестане проверят все лагеря после массового отравления детей

В Дагестане намерены проверить все детские лагеря после массового отравления в Шамильском районе

Представитель управления Роспотребнадзора по республике сообщил, что в Дагестане детские лагеря проверяли уже два раза. Однако в связи с отравлением проведут третью проверку.

Для этого организуют специальную комиссию. В ее состав войдут представители правительства Дагестана, регионального минздрава, минобразования и Роспотребнадзора.

Сейчас в республике действует третья смена — это 22 загородных лагеря и 12 пришкольных. Все они включены в проверку, сообщает РИА «Новости».