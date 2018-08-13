Сорвавшегося при восхождении на Эльбрус туриста нашли

Спасатели эвакуируют с Эльбруса травмированного альпиниста, сорвавшегося во время восхождения

Как сообщали Юга.ру, мужчина сорвался около 13 часов в районе перевала Седловина на высоте 5,3 тыс. метров. О его падении сообщил очевидец из другой группы.

Сорвавшегося альпиниста нашли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сейчас его спускают вниз.

«Сорвавшийся у седловины альпинист травмирован, но жив», — цитирует представителя отряда «Интерфакс».