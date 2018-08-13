Сорвавшегося при восхождении на Эльбрус туриста нашли

Кабардино-Балкария

Распечатать

Спасатели эвакуируют с Эльбруса травмированного альпиниста, сорвавшегося во время восхождения

Как сообщали Юга.ру, мужчина сорвался около 13 часов в районе перевала Седловина на высоте 5,3 тыс. метров. О его падении сообщил очевидец из другой группы.

Сорвавшегося альпиниста нашли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сейчас его спускают вниз.

«Сорвавшийся у седловины альпинист травмирован, но жив», — цитирует представителя отряда «Интерфакс».

МЧС
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ингушетии судят оппозиционера, который назвал главу республики Юнус-Бека Евкурова «Уркабеком» и «Дебилбеком»
Предъявлено обвинение по делу о пожаре с 11-ю погибшими в Сочи
Ставропольская компания вывозила опасные отходы в населенные пункты Кубани
Аксенов уволил вице-мэра Симферополя на фоне проблем с вывозом мусора
Энергетики восстановили энергоснабжение в Фестивальном мкр Краснодара
«Краснодар» обыграл «Уфу» на выезде

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале