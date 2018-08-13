Сорвавшегося при восхождении на Эльбрус туриста нашли
Кабардино-Балкария Елена Лободина
Спасатели эвакуируют с Эльбруса травмированного альпиниста, сорвавшегося во время восхождения
Как сообщали Юга.ру, мужчина сорвался около 13 часов в районе перевала Седловина на высоте 5,3 тыс. метров. О его падении сообщил очевидец из другой группы.
Сорвавшегося альпиниста нашли спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Сейчас его спускают вниз.
«Сорвавшийся у седловины альпинист травмирован, но жив», — цитирует представителя отряда «Интерфакс».
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