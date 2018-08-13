В жилом районе Краснодара нашли снаряд времен войны

Краснодарский край

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Сотрудники Росгвардии обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны в Краснодаре

Предмет, похожий на боеприпас, на ул. Покрышкина обнаружили рабочие строительной фирмы, проводившие там работы. Они обратились в правоохранительные органы.

«Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю обследовали подозрительный предмет и установили, что это 76-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со следами коррозии, который представляет реальную опасность для жизни и здоровья граждан», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Саперы перевезли боеприпас в безопасное место и уничтожили его накладным зарядом.

Краснодар
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