Годзилла в Ростове: в сети появилась серия работ про российскую действительность

Ростовская область, Вся Россия

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Неизвестные авторы с помощью фотошопа показали столкновение Годзиллы с российской действительностью, в одной из серий фотографий чудовище приходит разрушать Ростов

В сообществе «Как я встретил столбняк» 12 августа опубликовали несколько фотографий о столкновении знаменитого японского чудовища Годзиллы с российскими реалиями.

По сюжету фильмов и комиксов о монстре, Годзилла обычно разрушает города. Серия работ посвящена Ростову, выбранные фотографии были сделаны после пожара в августе прошлого года.

После шутки про Годзиллу и Ростов появились аналогичные работы про то, как чудовище приходит разрушать Омск и Воронеж.

Ростов-на-Дону Фотография
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