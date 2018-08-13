Годзилла в Ростове: в сети появилась серия работ про российскую действительность

Неизвестные авторы с помощью фотошопа показали столкновение Годзиллы с российской действительностью, в одной из серий фотографий чудовище приходит разрушать Ростов

В сообществе «Как я встретил столбняк» 12 августа опубликовали несколько фотографий о столкновении знаменитого японского чудовища Годзиллы с российскими реалиями.

По сюжету фильмов и комиксов о монстре, Годзилла обычно разрушает города. Серия работ посвящена Ростову, выбранные фотографии были сделаны после пожара в августе прошлого года.

После шутки про Годзиллу и Ростов появились аналогичные работы про то, как чудовище приходит разрушать Омск и Воронеж.