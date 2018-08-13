В Сочи 52-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над малолетней дочерью

В Сочи в отношении местного жителя возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней

По данным следствия, с июня по июль 2014 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении девочки, когда она приходила к нему в гости.

Из-за страха ребенок никому не рассказал о произошедшем сразу. Позже девочка призналась своему однокласснику, который рассказал об этом своей матери. Женщина сообщила обо всем своей знакомой, которая и обратилась в полицию.