В Сочи 52-летнего мужчину подозревают в сексуальном насилии над малолетней дочерью

Краснодарский край

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В Сочи в отношении местного жителя возбудили уголовное дело о сексуальном насилии над несовершеннолетней

По данным следствия, с июня по июль 2014 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении девочки, когда она приходила к нему в гости.

Из-за страха ребенок никому не рассказал о произошедшем сразу. Позже девочка призналась своему однокласснику, который рассказал об этом своей матери. Женщина сообщила обо всем своей знакомой, которая и обратилась в полицию.

По словам матери ребенка, подозреваемый — отец девочки. Мужчина также подтверждает это.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней девочки).

Подозреваемого заключили под стражу. Следствие проводит ряд экспертиз, в том числе молекулярно-генетическую, чтобы установить факт отцовства. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее Юга.ру писали, что в Ставропольском крае суд вынес приговор 49-летнему жителю села Александровского, которого признали виновным в изнасиловании десятилетней девочки.

Изнасилование Преступления против детей Следственный комитет Сочи
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