Два водителя и несовершеннолетняя девушка погибли в лобовом ДТП В Белореченском районе

Краснодарский край

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Утром 13 августа на трассе в Белореченском районе произошла дорожная авария, есть погибшие и пострадавшие

ДТП случилось около 10:20 на 5-м км дороги Белореченск — Апшеронск.

По предварительным данным, 24-летний водитель Lada Priora на закругленном участке дороги выехал на встречку и врезался в «газель», за рулем которой был 67-летний мужчина.

На месте скончались оба водителя, а также 17-летняя пассажирка легковушки. В больницу с травмами доставили 64-летнюю женщину, которая ехала в «газели».

Сотрудники ДПС организовали объезд места аварии. Полностью проезжую часть не перекрывали.

Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сегодня, 13 августа около 10:20 на 5-ом километре автодороги «Белореченск – Апшеронск» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Погибли трое, в том числе - ребенок! • По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», на закруглённом участке дороги не справился с управлением, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель», под управлением мужчины 1951 года рождения. - В результате ДТП на месте от полученных травм скончались оба водителя транспортных средств, а также девочка 2001 года рождения - пассажир «Приоры». - Также с места ДТП госпитализирована женщина 1954 года рождения – пассажир «ГАЗели». • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Дтп

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Белореченский район ДТП
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