Два водителя и несовершеннолетняя девушка погибли в лобовом ДТП В Белореченском районе

Сегодня, 13 августа около 10:20 на 5-ом километре автодороги «Белореченск – Апшеронск» произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Погибли трое, в том числе - ребенок! • По предварительным данным, мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», на закруглённом участке дороги не справился с управлением, в результате чего допустил лобовое столкновение с автомобилем «ГАЗель», под управлением мужчины 1951 года рождения. - В результате ДТП на месте от полученных травм скончались оба водителя транспортных средств, а также девочка 2001 года рождения - пассажир «Приоры». - Также с места ДТП госпитализирована женщина 1954 года рождения – пассажир «ГАЗели». • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Туапсе #Дтп

A post shared by ЧП Краснодар™ (@chp_krd) on Aug 13, 2018 at 3:18am PDT