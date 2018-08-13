Два водителя и несовершеннолетняя девушка погибли в лобовом ДТП В Белореченском районе

Утром 13 августа на трассе в Белореченском районе произошла дорожная авария, есть погибшие и пострадавшие

ДТП случилось около 10:20 на 5-м км дороги Белореченск — Апшеронск.

По предварительным данным, 24-летний водитель Lada Priora на закругленном участке дороги выехал на встречку и врезался в «газель», за рулем которой был 67-летний мужчина.

На месте скончались оба водителя, а также 17-летняя пассажирка легковушки. В больницу с травмами доставили 64-летнюю женщину, которая ехала в «газели».

Сотрудники ДПС организовали объезд места аварии. Полностью проезжую часть не перекрывали.

Проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.