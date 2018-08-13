В Сочи юноша перешел вброд пограничную реку, чтобы в тишине почитать «Над пропастью во ржи»

Краснодарские пограничники вернули в Абхазию несовершеннолетнего мальчика, который пересек границу, чтобы в тишине почитать книгу

На российско-абхазском участке государственной границы наряд пограничников заметил человека, который вброд переходил реку Псоу. Его задержали на российской территории на берегу реки и доставили в ближайшее подразделение.

Нарушителем оказался 14-летний гражданин Абхазии. Он объяснил, что искал тихое место на природе, чтобы почитать роман Сэлинджера «Над пропастью во ржи». В рюкзаке среди личных вещей пограничники нашли эту книгу.

Российское законодательство не предусматривает административную и уголовную ответственность для 14-летних, поэтому юношу передали властям Абхазии, сообщили в пресс-службе погрануправления УФСБ России по Краснодарскому краю.



