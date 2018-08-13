В первой половине недели на Кубани будут идти дожди. В Краснодар вернется жара до 36 °С

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае в период с 13 по 15 августа сохранится дождливая погода

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в отдельных пунктах пройдет кратковременный дождь с грозой, вечером в предгорных районах местами ожидаются сильные осадки. Дневная температура — 23-28 °С, местами до 32 °С, на Черноморском побережье — 27-32 °С. Ветер 4-9 м/с, местами до 15 м/с, в районе Новороссийска порывы 16-21 м/с.

Во вторник и среду в южной половине Кубани, а также в районе Сочи местами будут идти кратковременные дожди с грозой. Ночью будет 15-20 °С, местами на востоке и в предгорьях похолодает до 10-15 °С, днем воздух прогреется до 28-33 °С, местами в юго-восточных предгорьях будет 25-27 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье ночная температура — 18-23 °С, днем будет 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-17 м/с.

Читайте также:

В Краснодаре 13 августа осадков не ожидается. Днем в понедельник потеплеет до 28-30 °С. Во вторник температура поднимается до 33 °С, а к середине недели в краевой центр придет жара до 36 °С, следует из данных «Яндекс.Погоды».

Как сообщали Юга.ру, в Сочи до 13 августа будет действовать экстренное предупреждение по ливням и смерчам. 

Краснодар Погода
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму автомобиль упал с обрыва. Погибли трое
Отбывающему срок за вымогательство ростовскому журналисту Толмачеву отказали в УДО
В Сочи юноша перешел вброд пограничную реку, чтобы в тишине почитать «Над пропастью во ржи»
К 2030 году проверку ЕГЭ хотят полностью доверить роботам
В первой половине недели на Кубани будут идти дожди. В Краснодар вернется жара до 36 °С
В Краснодаре для подготовки к отопительному сезону начнут отключать электричество

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале