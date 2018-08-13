В первой половине недели на Кубани будут идти дожди. В Краснодар вернется жара до 36 °С

В Краснодарском крае в период с 13 по 15 августа сохранится дождливая погода

По данным Краснодарского гидрометцентра, в понедельник в отдельных пунктах пройдет кратковременный дождь с грозой, вечером в предгорных районах местами ожидаются сильные осадки. Дневная температура — 23-28 °С, местами до 32 °С, на Черноморском побережье — 27-32 °С. Ветер 4-9 м/с, местами до 15 м/с, в районе Новороссийска порывы 16-21 м/с.

Во вторник и среду в южной половине Кубани, а также в районе Сочи местами будут идти кратковременные дожди с грозой. Ночью будет 15-20 °С, местами на востоке и в предгорьях похолодает до 10-15 °С, днем воздух прогреется до 28-33 °С, местами в юго-восточных предгорьях будет 25-27 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

На Черноморском побережье ночная температура — 18-23 °С, днем будет 27-32 °С. Ветер 6-11 м/с, местами 12-17 м/с.