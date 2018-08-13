Отбывающему срок за вымогательство ростовскому журналисту Толмачеву отказали в УДО

Ростовскому издателю и журналисту Александру Толмачеву, который отбывает срок за вымогательство, отказали в условно-досрочном освобождении

Как утверждает издатель, в УДО ему отказали из-за фальсификации тюремного дела — в папку подложили документы на однофамильца о 68 взысканиях. Информация об этом размещена на сайте его информационно-правового центра.

Откуда взялись взыскания, представители колонии объяснить не смогли, пишет журналист. Но судья вынес решение об отказе в условно-досрочном освобождении. Александр Толмачев намерен обжаловать решение.

«Жду теперь решение, которое судья Стойко по фиктивным документам вынес по отказу мне в УДО. Думаю, что вышестоящие суды и квалификационная комиссия судей разберется с постановлением. Не исключаю возбуждение уголовного дела в отношении него по ст. 305 УК РФ "Вынесение заведомо неправосудного решения"», — пишет Толмачев.

Как сообщали Юга.ру, в декабре 2011 года по подозрению в вымогательстве арестовали издателя газеты «Уполномочен заявить» и журнала «Про Ростов» Александра Толмачева. По материалам дела, он требовал с бизнесменов деньги за отказ от публикации компромата. Его приговрили к девяти годам лишения свободы. Толмачев утверждал, что его уголовное дело — это расправа со стороны представителей власти и судебной системы, потому что он писал о коррупции.