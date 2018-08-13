В Сочи один человек пострадал при пожаре на складе скутеров
В Лазаревском районе Сочи утром 13 августа произошел пожар в хозпостройке
Сообщение о пожаре на Батумском шоссе поступило в 5:56. Очевидцы рассказали «ЧП Сочи», что горит склад скутеров.
В ликвидации пожара задействовали 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. К 6:47 огонь на площади 150 кв. метров полностью потушили.
Есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Сегодня утром в п. Дагомыс напротив улицы Батумское шоссе 23, произошло возгорание склада. ⠀ Очевидцы предполагают, что там находился склад в котором хранились скутеры. ⠀ О пострадавших не известно. Информация будет обновляться по мере её поступления. ��: от подписчиков. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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