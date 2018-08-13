В Сочи один человек пострадал при пожаре на складе скутеров

В Лазаревском районе Сочи утром 13 августа произошел пожар в хозпостройке

Сообщение о пожаре на Батумском шоссе поступило в 5:56. Очевидцы рассказали «ЧП Сочи», что горит склад скутеров.

В ликвидации пожара задействовали 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. К 6:47 огонь на площади 150 кв. метров полностью потушили.

Есть пострадавший, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.