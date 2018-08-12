В Крымском районе обнаружен склад с 50 минами

Поисковый отряд обнаружил склад с боеприпасами времен войны в Крымском районе Краснодарского края

50 предметов, похожих на минометные мины времен Великой Отечественной войны, поисковики нашли 9 августа в 3-х км от станицы Неберджаевской.

После патрульно-постовая служба выставила в этом районе оцепление, передает«360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.