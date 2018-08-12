Россияне смогут наблюдать пик метеорного потока Персеиды в ближайшие две ночи

Пик метеорного потока Персеид — самого большого звездопада в году - придется на 12 и 13 августа

«В ночь с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа можно ожидать обилие метеоров. Ранним утром 12-го числа ожидается пик метеорного потока Персеид. Он дает примерно сто падающих звезд за один час», — цитирует ТАСС и.о. заведующего лабораторией астрометрии и звездной астрономии Главной (Пулковской) Астрономической обсерватории РАН Максима Ховричева.

Метеорный поток Персеиды ежегодно появляется в августе со стороны созвездия Персея. В это время Земля проходит через шлейф частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля. Мелкие пылевые частицы сгорают в атмосфере Земли, и мы видим то, что называем звездопадом. Сама комета Свифта-Туттля приближается к Земле раз в 135 лет, но через ее хвост проходит ежегодно. В прошлый раз комету видели в 1992 году.

Лучше всего звездный дождь будет виден на возвышенности и вдали от городского освещения.