Следствие по делу о поджоге офиса «Мемориала» в Ингушетии приостанавливали дважды за полгода

Прокуратура Ингушетии доложила о расследовании уголовного дела о поджоге офиса филиала правозащитного центра «Мемориал» в Назрани

Ведомство проинформировала о ситуации с расследованием по просьбе правозащитников, сообщили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

Как сообщали Юга.ру, офис правозащитной организации сгорел ночью 17 января. Сотрудники «Мемориала» заявили, что причиной пожара стал поджог, совершенный неизвестными в масках. Момент происшествия зафиксировали несколько камер видеонаблюдения. На записях видно, что к офису подъехал автомобиль, из которого вышли люди в масках. Они установили лестницу и забрались на второй этаж. В руках у одного из них была большая пластиковая бутылка и что-то похожее на лом. В момент поджога с улицы отчетливо наблюдается яркая вспышка. После злоумышленники спустились по той же лестнице с пустой канистрой в руках.