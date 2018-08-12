Следствие по делу о поджоге офиса «Мемориала» в Ингушетии приостанавливали дважды за полгода
Прокуратура Ингушетии доложила о расследовании уголовного дела о поджоге офиса филиала правозащитного центра «Мемориал» в Назрани
Ведомство проинформировала о ситуации с расследованием по просьбе правозащитников, сообщили в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
Как сообщали Юга.ру, офис правозащитной организации сгорел ночью 17 января. Сотрудники «Мемориала» заявили, что причиной пожара стал поджог, совершенный неизвестными в масках. Момент происшествия зафиксировали несколько камер видеонаблюдения. На записях видно, что к офису подъехал автомобиль, из которого вышли люди в масках. Они установили лестницу и забрались на второй этаж. В руках у одного из них была большая пластиковая бутылка и что-то похожее на лом. В момент поджога с улицы отчетливо наблюдается яркая вспышка. После злоумышленники спустились по той же лестнице с пустой канистрой в руках.
По факту поджога было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.
«По результатам расследования уголовного дела дважды принимались решения о приостановлении предварительного следствия по основанию предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено), которые отменялись в порядке надзора и ведомственного контроля», — говорится в сообщении СПЧ.
В прокуратуре уточнили, что в последний раз такое решение было принято 10 июля, и 23 июля отменено руководителем следственного отдела ОМВД по г. Назрань в порядке ведомственного контроля.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию», — добавили в ведомстве.
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