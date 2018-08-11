На заброшенной птицефабрике под Махачкалой нашли тайник с гранатами

Дагестан

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В дагестанском поселке Шамхал обезвредили схрон с боеприпасами на территории недействующей птицефабрики

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли схрон с боеприпасами в вентиляционной шахте здания птицефабрики в пригороде Махачкалы. В тайнике были гранаты, пустые магазины от автомата Калашникова и патроны разного калибра. 

На место прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН. Саперы обезвредили гранаты, а боеприпасы направили на экспертизу.

После обнаружения тайника оперативники задержали мужчину, у которого нашил гранаты, запалы и патроны, передает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Как сообщали Юга.ру, в феврале в Дагестане обнаружили схрон с гранатометом, двумя трехлитровыми банками с патронами и медикаментами.

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На заброшенной птицефабрике под Махачкалой нашли тайник с гранатами

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