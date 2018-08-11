В Северском районе горели старые шины на складе площадью 400 кв. метров

В Северском районе 11 августа произошел пожар на складе использованных шин

В 11:06 в МЧС поступило сообщение о возгорании старых шин на открытой территории на площади 400 кв. метров.

На место происшествия направили 11 спасателей и 4 единицы спецтехники. К 12:28 пожарные ликвидировали открытое горение, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На Кубани до 12 августа будет действовать экстренное предупреждение по чрезвычайной пожароопасности пятого класса. В случае возникновения ЧС следует звонить по телефонам 8 (861) 268-64-40 или 101.

Как сообщали Юга.ру, накануне в Благовещенской потушили горящий камыш на площади 3 тыс. кв. метров, а в селе Львовском Северского района горели дом и поле — всего около 1 тыс. кв. метров.