МВД: Виновница смертельного ДТП под Краснодаром была за рулем чужой машины

Полицейские сообщили подробности ДТП с четырьмя погибшими на подъезде к городу и объявили о поиске очевидцев

Как писали Юга.ру, 10 августа в 21:30 на Западном подъезде к краевому центру столкнулись лоб в лоб Mitsubishi Lancer и Nissan Tiida.

Изначально сообщалось, что виновницей аварии стала женщина за рулем Mitsubishi. Следственно-оперативная группа с экспертом-криминалистом осмотрела место происшествия и сделала предварительный вывод, что на встречку выехал Nissan, который направлялся в сторону поселка Белозерного.

Жертвами стали водитель Nissan — 39-летняя жительница Красноармейского района, 34-летняя жительница Елизаветинской, которая была за рулем Mitsubishi, и две ее пассажирки — 32-летняя жительница станицы Ивановской и 30-летняя женщина.

33-летний пассажир Nissan, житель станицы Марьянской, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В пресс-службе УМВД по Краснодару сообщили, что предполагаемая виновница аварии была за рулем автомобиля, не принадлежащего ей. Водительский стаж женщины, управлявшей Nissan, — 11 лет, водителя Mitsubishi — 7 лет.

Назначено проведение четырех судмедэкспертиз. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Полиция попросила очевидцев аварии сообщить подробности по телефонам 8(861) 226-52-22 или 8 (918) 333-21-21. Записи с видеорегистратора можно прислать на электронную почту mvd23.krasnodar@mail.ru.