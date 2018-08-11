В Ростове два человека погибли в пожаре в частном доме

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону ранним утром 11 августа произошел пожар, жертвами которого стали два человека

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Смотровой поступило в 4:47.

В ликвидации пожара задействовали 13 спасателей и 4 единицы спецтехники. В 5:15 огонь на площади 40 кв. метров был потушен.

В пожаре погибли два человека — мужчина и женщина. Их личности устанавливаются, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Ростовской области.

МЧС Пожары Ростов-на-Дону
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