В Сочи из-за фестиваля Live Fest продлят работу автобусов

На Красной Поляне для гостей музыкального фестиваля Live Fest Summer 11 августа продлят работу общественного транспорта

Последние рейсы автобуса № 105с от остановки «Роза Хутор» до торгового центра «Море Молл» отправятся в 23:30 и 00:15. Автобусы № 135 от «Розы Хутор» до «Нового века» в Адлере стартуют в 23:45 и 00:30, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В 13:00 на бесплатной фестивальной площадке Poldnik на центральной площади курорта «Роза Хутор» возле здания Ратуши начнется выступление артистов.

В 15:00 на высоте 1600 метров заработает главная сцена, на которую выйдут хедлайнеры фестиваля. Live Fest завершится в 21:30 концертом Земфиры.

Как сообщали Юга.ру, В Сочи на фестивале Live Fest Summer выступят Монеточка, Гречка, Дельфин, Therr Maitz, Земфира, «Обе Две» и Pompeya.