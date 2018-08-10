В Краснодаре неизвестные разбили первую платную колонку с водой. Установили ее четыре дня назад

Неизвестные сломали недавно установленную водоразборную колонку в Пашковском микрорайоне Краснодара

Первое в городе подобное устройство заработало 6 августа, а утром 10-го местные жители нашли его разбитым. Сейчас колонка находится в нерабочем состоянии.

В пресс-службе «Краснодар Водоканала» сообщили, что специалисты выясняют обстоятельства случившегося, передает «АиФ-Юг».

Установить автоматизированные колонки «Краснодар Водоканал» планирует в разных частях города для борьбы с неучтенным потреблением воды. Они предназначены для обеспечения водой тех абонентов, у кого отсутствует водопровод. Старые уличные колонки позволяли потреблять воду всем и бесконтрольно. Новые призваны предотвратить несанкционированное потребление воды и снизить потери. Работает устройство с помощью карты личного доступа с установленным лимитом потребления воды в 1,96 куб. метра в месяц (норматив на одного человека) с последующей оплатой счета-квитанции.