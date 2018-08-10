В Северском районе на площади в тысячу гектаров горит поле и дом
В селе Львовское Северского района Кубани тушат крупный пожар
Сообщение о загорании по ул. Суворова в Львовском поступило пожарным около 16 часов 10 августа.
«Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что происходит горение одного частного домовладения на площади 100 кв. метров и сухой травы на площади 900 кв. метров. Предварительно, погибших и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
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Пока неизвестно, что загорелось изначально — дом или трава. Инспектор надзорной деятельности устанавливает очаг возгорания.
К ликвидации пожара привлечены 16 человек и 4 единицы техники, также работает вертолет Ми-8. К 17:18 было локализовано возгорание частного домовладения.
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