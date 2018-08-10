На Кубани пьяный 17-летний водитель без прав устроил ДТП с тремя машинами

Краснодарский край

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В Павловском районе 10 августа несовершеннолетний водитель устроил аварию с тремя машинами

По предварительным данным, пьяный 17-летний житель Крыловского района за рулем автомобиля Lada Priora в 5:00 ехал в сторону станицы Павловской. Молодой человек не выдержал безопасную дистанцию и врезался в машину Daewoo Matiz. От удара 48-летняя водитель иномарки не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Mitsubishi Lancer, в котором находилась семья с двумя малолетними детьми.

В результате аварии пострадали шесть человек, их госпитализировали. Водитель Daewoo Matiz находится в реанимации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские проводят проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Аварии ДТП Павловский район
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На Кубани пьяный 17-летний водитель без прав устроил ДТП с тремя машинами
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