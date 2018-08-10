В Ростовской области подросток погиб от удара током, когда пылесосил автомобиль

В Тарасовском районе Ростовской области 16‑летний местный житель погиб в гараже от удара током

По предварительным данным, подросток 8 августа в гараже подсоединил самодельное устройство для зарядки аккумуляторной батареи к автомобилю. Затем он подключил к удлинителю пылесос, чтобы убрать салон машины, сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Автомобиль оказался под напряжением, подростка ударило током. Он скончался. Проводится доследственная проверка.

Как писали Юга.ру, в Ростовской области мужчина погиб от удара током во время сплава на плоту.