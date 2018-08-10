На Кубани фургон с хлебом лоб в лоб столкнулся с «Газелью»

В Крымском районе фургон столкнулся с «Газелью», один водитель пострадал

По предварительным данным, авария произошла в 11:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. Водитель фургона ВИС выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». От удара она опрокинулась.

В результате аварии 23-летний водитель фургона доставлен в больницу. Другому, 32-летнему водителю госпитализация не понадобилась, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.