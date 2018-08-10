На Кубани фургон с хлебом лоб в лоб столкнулся с «Газелью»
В Крымском районе фургон столкнулся с «Газелью», один водитель пострадал
По предварительным данным, авария произошла в 11:00 на трассе Славянск-на-Кубани — Крымск. Водитель фургона ВИС выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». От удара она опрокинулась.
В результате аварии 23-летний водитель фургона доставлен в больницу. Другому, 32-летнему водителю госпитализация не понадобилась, сообщили Юга.ру в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Сегодня, 10 августа около 11:00 на трассе «Славянск - Крымск» лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и фургон марки «ВИС», так называемая хлебовозка. • В больницу доставлены оба водителя. Один госпитализирован, второй пока проходит обследование. Информация уточняется. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Туапсе
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