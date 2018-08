На Кубани фургон с хлебом лоб в лоб столкнулся с «Газелью»

Сегодня, 10 августа около 11:00 на трассе «Славянск - Крымск» лоб в лоб столкнулись «ГАЗель» и фургон марки «ВИС», так называемая хлебовозка. • В больницу доставлены оба водителя. Один госпитализирован, второй пока проходит обследование. Информация уточняется. • Видео от подписчика. #Чп #Полиция #Краснодар #Ростов #Майкоп #Волгоград #Сочи #Анапа #Новороссийск #Геленджик #Адлер #Крымск #Тимашевск #Тихорецк #ГорячийКлюч #Темрюк #Дтп #Туапсе

